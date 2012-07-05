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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 08:03 BJT

《中国报摘》--金融时报7月5日

* 头版头条:

--国务院常务会议要求,社会保障工作要全力加强规范化建设,要进一步完善制度法规,尽快修订《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》等法规,健全运行机制,加强监督管理,推进建立规范完整的社会保障预算.

* 其他:

--银行间市场交易商协会发布信用风险缓释工具课题研究系列报告,报告涵盖了CRM资本缓释功能、参与主体多元化、信用时间决定和拍卖结算机制、会计税收制度和估值定价方法5个子课题.

--鹏华基金公司率先上报一只发起式基金日前已获得监管部门的批准,该基金是一只固定收益类基金,主要投资于中小企业债券,鹏华基金将使用1,000万人民币发起资金认购.

--个税递延型养老保险年内或将在上海试点,中国保监会主席项俊波认为发展税延型养老保险,完善多支柱的养老保障体系,具有现实意义.(完)

--整理 赵红梅; 审校 林高丽

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