《中国报摘》--金融时报7月5日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--国务院常务会议要求,社会保障工作要全力加强规范化建设,要进一步完善制度法规,尽快修订《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》等法规,健全运行机制,加强监督管理,推进建立规范完整的社会保障预算.
* 其他:
--银行间市场交易商协会发布信用风险缓释工具课题研究系列报告,报告涵盖了CRM资本缓释功能、参与主体多元化、信用时间决定和拍卖结算机制、会计税收制度和估值定价方法5个子课题.
--鹏华基金公司率先上报一只发起式基金日前已获得监管部门的批准,该基金是一只固定收益类基金,主要投资于中小企业债券,鹏华基金将使用1,000万人民币发起资金认购.
--个税递延型养老保险年内或将在上海试点,中国保监会主席项俊波认为发展税延型养老保险,完善多支柱的养老保障体系,具有现实意义.(完)
--整理 赵红梅; 审校 林高丽
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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