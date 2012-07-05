科学家发现新粒子 或为“上帝粒子”

标题新闻：俄罗斯2月产油量降至略高于151.5万吨/日或1,100万桶/日，1月为1,111万桶/日--消息
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦/伦敦7月4日电（记者 Chris Wickham/Rosalba O'Brien）---欧洲核子研究中心（CERN）科学家观察到一种新的亚原子粒子，可能是构成宇宙的基本粒子--希格斯玻色子，也被称为“上帝粒子”。
“我们对自然的认识已经到达新的里程碑。”CERN主任Rolf Heuer周三对科学家和全球媒体称。
“发现疑似希格斯玻色子的粒子为更加深入的研究开辟了道路，通过更多的数据，将发现这种新粒子的属性，也可能进一步揭开宇宙神秘的面纱。”
CERN两个独立的团队分别进行撞击试验，寻找玻色子存在的迹象。两个团队得到了类似的结果，因此才有了周三的发布会。
“尽管只是初步结果，我们仍认为非常有说服力。”其中一个团队的发言人Joe Incandela说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海/香港3月1日 - 中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。
路透3月1日 - 金价周三下跌，因美元上涨。之前美国联邦储备理事 会(美联储，FED)官员发表讲话提升了对3月加息的预期，与此同时，备受 期待的美国总统特朗普演讲则未公布基建支出和税改计划的细节。