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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 08:19 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买气好转,尽管市场有一丝避险心态

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* 美元/日圆卖盘略微改善,尽管隔夜欧洲市场有一丝避险心态

* 欧元与英镑在央行会议前遭遇抛压,大宗商品亦略有下滑

* 澳元、新西兰元和加元仍获买气

* 美元/日圆在伦敦市场介于79.70-86区间波动,亚洲早盘交投于79.83-94

* 在80.00日圆下方仍有一些卖单,但该水准之上有止损单,在80.65上方有大型止损单

* 趋向走升的100日移动均线切入位目前在80.61

* 一目均衡云区迅速下降,今日介于79.49-81.15区间,美元处于云区内

* 基本持平的一目均衡转换线切入位79.87也在云区内

* 从79.50-60开始向下有买盘,基准线切入位79.12提供支撑(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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