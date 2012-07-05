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市场报道 | 2012年 7月 5日 星期四 08:16 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑技术面将构成空头陷阱还是整理行情?

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* 从2009年初高位回落的走势看来是震荡和修正的

* 汇价近期已在2008年整理区间寻获支撑

* 在近日跌破2010年低位后,没有跟风抛盘

* 这或将构成一个空头陷阱,抑或仅仅是一波整理行情?

* 若我们在短期内看到欧元/英镑强劲上扬,可参与其中

* (完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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