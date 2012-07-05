《汇市简讯》欧元/英镑技术面将构成空头陷阱还是整理行情?

背景资料：预测机构对今年中国住宅市场走势及政策看法汇总

路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。