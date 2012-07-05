《中国报摘》--中国证券报7月5日

* 头版头条:

--中国上海证券交易所张育军表示,上交所将既服务传统的大中型企业,也服务中小微企业,鼓励更多的中小企业进入上交所市场.

* 其他:

--据悉,国家财政资金将通过企业进行稀土战略收储,这是中国首次启动国家稀土战略收储工作.

--深交所通知称,拟实施"统一国债回购与企业债回购品种"和"允许可转换公司债券作为质押券进行回购交易"两项措施.

--国家发改委有关负责人表示,"十二五"(2011-2015年)将完善节能、节水、环保、综合利用税收优惠政策,选择成熟的税目开征环境保护税等.

--近期土地市场明显回暖,不少城市土地交易重现多轮竞拍、高溢价的情况,土地价格迅速回升.业内人士认为,随着下半年土地供应的放量和企业资金压力的缓解,土地市场将继续升温,单价"地王"或将现身.

--宏达股份(600331.SS)逾百亿元人民币投资规模的钼铜项目在什邡市被叫停后,一位什邡市官员透露,下一步将取决于企业行为,该项目可能会在其他地方重新选址建设.

--贵州茅台(600519.SS)称,茅台集团争取2013年集团实现收入500亿元.(完)

--整理 李宏薇; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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