《企业并购焦点》加拿大主要监管机构批准Maple以38亿加元收购TMX

* 只剩两家省级监管机构有待批准这宗38亿加元交易

* 合并后的证交所将在加拿大股票交易中占到85%份额

路透多伦多7月4日电---加拿大主要监管机构周三批准Maple Group收购该国最大证券交易所的运营商TMX Group(X.TO),令久拖不决的审批进程终于渐近尾声.

安大略省证券委员会和加拿大竞争局均对交易放行.如此一来,该交易已消除两大障碍,目前只待两家省级监管机构批准即可.Maple是由加拿大最大的银行、保险公司和养老基金组成的财团.

这项价值38亿加元(合38亿美元)的收购将缔造一个新实体,合并多伦多证交所和其最大竞争对手Alpha,以及加拿大证券存管处(Canadian Depository for Securities,CDS),加拿大的所有股票交易都在CDS进行清算和结算.

TMX股东之一--Caldwell Financial的董事长Thomas Caldwell称,"就我而言,这已是一个既成事实.交易已经敲定."

Caldwell认为,合并后的实体将在业务多元化及扩大国际版图方面处于强有力的地位.

加拿大竞争局公布批准决定后,TMX Group股价短暂扬升至48.50加元,创下2008年2月4日以来最高.

该股终场收高3.3%,报48.41加元,略低于Maple提出的每股50加元收购价.

"我们非常有信心,我们能够兑现在7月31日前完成交易的承诺,"Maple主要发言人兼National Bank Financial(NA.TO)副董事长Luc Bertrand称.

TMX去年10月决定支持Maple的收购,此前曾回拒一份主动提出的收购要约;这份要约是由多家银行业者及其伙伴所提出,力抗伦敦证交所(LSE.L)的要约.

Maple财团是以加拿大的枫叶旗来命名,其宣称,所提出的收购案是保护当地交易所免遭外人染指的最佳办法;交易所产业先前有一波由外国企业发起的全球收购热潮.

许多先前曾提出的方案在面临监管机构的强烈反对下均告失败.

2月时,欧盟驳回德意志交易所(DB1Gn.DE)与纽约-泛欧交易所集团NYX.N合并申请,声称这起合并案将会让合并后公司在欧洲期货市场取得宰制地位.美国司法部也以类似的理由驳回洲际交易所(ICE)(ICE.N)及Nasdaq收购纽约-泛欧交易所集团的提案.

加拿大监管当局先前不用对伦敦证交所收购TMX的要约做出裁示,因伦敦证交所在知道无法赢得足够的股东支持之后便撤销了要约.

**等待两家省级机构批准**

从许多方面来看,Maple对TMX收购的成功仿佛是让时光倒流;TMX是在2000年时被银行业的股东所分拆出来,之后于2002年在多伦多证交所通过首次公开发行(IPO)上市.

如今可以在单一公司完成交易及结算,将使得该公司更有权势.事实上,TMX与Alpha合计控制着加拿大约85%的股票交易,先前曾因这点而引发一些反垄断的疑虑.

但竞争局表示,加拿大最大的省级监管机构--安大略省证券委员会所提出的条件,已经削减其疑虑.

竞争局为了这起交易提案,向Maple发出了无异议函(No Action Letter).这个信函往往在重大交易过程中出现,让竞争局在合并结案后一年内仍有权利重新检讨此一交易.

加拿大并没有全国性的证券监管机构,意味着Maple需要从多个不同省级监管机构取得批准.魁北克省监管机构在5月批准此交易,现在只剩不列颠哥伦比亚省(卑诗省)及艾伯塔省尚未批准.

BCMI Research独立分析师Chris Damas表示,"我不认为那些省份会强压安大略省证券委员会及竞争局的决议.他们可能会在一些地方作文章,但这已经是无可撼动的交易."(完)