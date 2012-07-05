〔欧洲政经〕德国民众反对向欧盟机构转移更多权力--Forsa调查

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
* 调查显示民众对梅克尔提议的更紧密联盟计划感到不安
* 四分之三人士反对成立欧洲合众国
路透柏林7月4日电---据周三公布的Forsa调查显示,大多数德国人不希望将更多权力移交给欧盟,凸显民众对德国总理梅克尔关于成立更紧密欧盟财政和政治联盟的倡议感到不安.
但该调查显示,对于陷于困境的欧元却有着极强的支持,尽管德国人普遍对不得不援助债台高筑的希腊等成员国感到愤愤不平.
接近四分之三的德国人反对成立欧洲合众国的设想,那意味着德国将欧盟机构移交更多主权,59%受访者反对将预算权交给布鲁塞尔.
梅克尔曾提议在欧盟成员国之间建立更为严格的财政和政治结合,以此作为意大利等南部国家亟需的债务重组的必要前提条件.
德国民众对支付大笔资金以阻止希腊等国家出现债务违约感到厌倦.
德国媒体因梅克尔在上周欧盟峰会上屈从西班牙和意大利压力,同意欧元区救援基金直接向受困银行注入资金及干预债市的做法,对其大加批判.
超过三分之二的受访者反对欧元区联合债务,或欧元债券的设想.类似比例受访者表示,德国应就将更多权力转移给布鲁塞尔进行全民公投.该调查于6月27日至28日的上周欧盟峰会前夕进行.
尽管出现欧债危机和援助疲劳,仍有54%的受访者认为欧元的设立是一件好事.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张明钧
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透东京3月1日 - 日本公债价格周三下跌，收益率曲线趋陡，因在日本央行昨日宣布调整购债操作后，超长期公债今日遭遇抛售。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.060%，10年期日本公债期货 收跌0.11点至150.47。 日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。 日本央行标购4,000亿日圆剩余期限在3-5年的公债，上次标购规模为 4,200亿日圆。该央行还标购3,200亿日圆剩余期限1-3年的日债，前次标 购规模为4,000亿日圆。 “他们降低短期公债的购买规模，之前已经预料到会这样，”柏瑞投 资(PineBridge Investments)驻东京固定收益投资部门主管Tadashi Mats ukawa表示。 “从市场反应来看，似乎一些人认为日本央行将缩减25年及以上期限 的公债购买规模，”他说。“个人认为，这种预期还有些为时尚早。” 20年期公债
路透台北3月1日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超38.98亿台币，连两个交易日卖 超共计55.13亿台币；上交易日为卖超16.16亿台币。 三大法人今日合计卖超42.10亿台币，上交易日修正后为卖超16.45亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 3/1 -38.98 -42.10 本月累计 -38.98 -42.10 2017 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r 11月 -961.95