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债券 | 2012年 7月 5日 星期四 09:44 BJT

〔欧洲政经〕德国民众反对向欧盟机构转移更多权力--Forsa调查

* 调查显示民众对梅克尔提议的更紧密联盟计划感到不安

* 四分之三人士反对成立欧洲合众国

路透柏林7月4日电---据周三公布的Forsa调查显示,大多数德国人不希望将更多权力移交给欧盟,凸显民众对德国总理梅克尔关于成立更紧密欧盟财政和政治联盟的倡议感到不安.

但该调查显示,对于陷于困境的欧元却有着极强的支持,尽管德国人普遍对不得不援助债台高筑的希腊等成员国感到愤愤不平.

接近四分之三的德国人反对成立欧洲合众国的设想,那意味着德国将欧盟机构移交更多主权,59%受访者反对将预算权交给布鲁塞尔.

梅克尔曾提议在欧盟成员国之间建立更为严格的财政和政治结合,以此作为意大利等南部国家亟需的债务重组的必要前提条件.

德国民众对支付大笔资金以阻止希腊等国家出现债务违约感到厌倦.

德国媒体因梅克尔在上周欧盟峰会上屈从西班牙和意大利压力,同意欧元区救援基金直接向受困银行注入资金及干预债市的做法,对其大加批判.

超过三分之二的受访者反对欧元区联合债务,或欧元债券的设想.类似比例受访者表示,德国应就将更多权力转移给布鲁塞尔进行全民公投.该调查于6月27日至28日的上周欧盟峰会前夕进行.

尽管出现欧债危机和援助疲劳,仍有54%的受访者认为欧元的设立是一件好事.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张明钧

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