〔欧洲金融〕欧元区债务危机局势可能正在出现转折--标普

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透法兰克福7月4日电---评级机构标准普尔表示,如果上周欧盟峰会所达成的协议可以得到正确落实,并得到欧洲央行(ECB)协助,则欧债危机可能已来到转折点.
欧元区领导人上周就一系列措施达成协议,其中包括以共同基金支持西班牙银行业,取消欧元区救助基金的优先债权人地位并赋予欧洲央行新的监管权力.[ID:nST0470200]
"在6月29日峰会结束后,欧元区主权债务局势可能已开始逆转,"标普在一份报告中称."在峰会中达成的协议可帮助稳定欧元区局势并阻止主权信用进一步变差."
但因标普称存在该协议不会落实到行动的重大风险,所以未调整欧元区国家评级.标普并警告称,如果不能履行各项承诺,可能进一步下调评级.
"如果发现6月29日峰会上达成的协议再度成为空谈,我们可能采取广泛的评级行动."标普称.
评级公司普遍对上周达成的协议表示欢迎.
加拿大评级公司DBRS周一表示该协议可能有利于西班牙银行业,从而可能令该国避免评级下调.如被下调,则西班牙将需要在欧洲央行提供更多的抵押.
标普及同业穆迪和惠誉在欧债危机期间下调欧元区成员国评级,多次引发市场紧张气氛.(完)
--编译 徐安琪;审校 张涛
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透东京3月1日 - 日本公债价格周三下跌，收益率曲线趋陡，因在日本央行昨日宣布调整购债操作后，超长期公债今日遭遇抛售。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.060%，10年期日本公债期货 收跌0.11点至150.47。 日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。 日本央行标购4,000亿日圆剩余期限在3-5年的公债，上次标购规模为 4,200亿日圆。该央行还标购3,200亿日圆剩余期限1-3年的日债，前次标 购规模为4,000亿日圆。 “他们降低短期公债的购买规模，之前已经预料到会这样，”柏瑞投 资(PineBridge Investments)驻东京固定收益投资部门主管Tadashi Mats ukawa表示。 “从市场反应来看，似乎一些人认为日本央行将缩减25年及以上期限 的公债购买规模，”他说。“个人认为，这种预期还有些为时尚早。” 20年期公债
路透台北3月1日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超38.98亿台币，连两个交易日卖 超共计55.13亿台币；上交易日为卖超16.16亿台币。 三大法人今日合计卖超42.10亿台币，上交易日修正后为卖超16.45亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 3/1 -38.98 -42.10 本月累计 -38.98 -42.10 2017 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r 11月 -961.95