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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 08:19 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆下滑,但守在转换线与云区底部之间

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* 欧元隔夜时段全线下滑,出现避险气氛,观望欧洲央行会议结果

* 欧元/日圆仍呈区间波动,介于转换线和一目均衡云区底部之间

* 转换线大致持平,切入位在99.85,云区底部在100.68

* 更宽一些的近期核心区间是98.50-101.50

* 隔夜时段美国休假,亚洲时段东京市场人士将离场静候欧洲央行会议结果

* 伦敦时段的区间99.80-100.50或将守住,亚洲时段目前为止交投于99.93-100.10.(完)

--编译 程琳; 审校 张明钧

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