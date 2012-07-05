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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 08:22 BJT

《中国重要政经日程》--7月5日

=============================今日重要政经日程==========================

7/5(四)

--2012中国企业走向世界暨国际融资论坛在北京举行,至6日.

=============================近日重要政经日程==========================

7/6(五)

--2012年中国企业家论坛夏季高峰会在武汉举行,至8日.

*--2012宁洽会暨第三届中阿经贸论坛新闻发布会.

7/10(二)

--第三届中国小额信贷创新论坛在沈阳举行,至11日.

7/18(三)

--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.

7/19(四)

--2012中国CFO年会在上海举行,至20日.

8/20(一)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.

9/22(六)

--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 尹嫄婷

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