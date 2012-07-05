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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 08:20 BJT

〔韩国股市〕盘初几乎持平,市场等候欧洲央行利率决定

路透首尔7月5日电---韩国股市周四盘初几乎持平,投资者稍后的欧洲央行(ECB)政策利率会议前夕采取等待观望的立场.

0005GMT时,综合股价指数.KS11小跌0.07%,至1,873.09点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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