〔中国证券〕深交所统一国债与企业债回购品种,允许可转债作质押券--报载

路透上海7月5日电---中国深圳证券交易所近日发布通知称,与中国证券登记结算公司深圳分公司拟实施"统一国债回购与企业债回购品种"和"允许可转换公司债券作为质押券进行回购交易"两项措施.

中国证券报周四报导称,深圳市场国债回购与企业债回购品种统一后的债券回购品种按期限分为1日、2日、3日、4日、7日、14日、28日、91日和182日九个品种.新债券回购的交易适用深交所《交易规则》、《债券、债券回购交易实施细则》及其他相关业务规则.

原国债回购直接转化为新债券回购,原国债回购的未到期合约直接转化为新债券回购的未到期合约;原企业债回购证券将被设置为停牌状态,未到期合约全部到期后,回购代码将摘牌;原国债回购标准券和企业债回购标准券将合并为债券回购标准券,所有质押库中的债券统一折算为可回购额度(标准券数量).

此外,将可转换公司债券纳入质押库后,深市债券可用于回购的品种包括国债、企业债、公司债、分离交易可转债和可转债.

可转换公司债券申报作为质押券期间,已申报为质押券部分不可进行转股和回售申报;可转换公司债券到期前10个交易日停止提交入质押库;可转换公司债券作为质押券需符合的资质标准及标准券折算率的确定方式另行通知.

深交所并表示,以上两项措施拟与提高债券质押式回购交易效率等项目同时实施,实施日期另行通知,要求各会员及相关单位在8月上旬前做好相关业务和技术准备工作.

所谓债券回购是指债券交易的双方在进行债券交易的同时,以契约方式约定在将来某一日期以约定的价格(本金和按约定回购利率计算的利息),由债券的"卖方"向"买方"再次购回该笔债券的交易行为.从交易发起人的角度出发,凡是抵押出债券,借入资金的交易就称为进行债券正回购;凡是主动借出资金,获取债券质押的交易就称为进行逆回购.(完)