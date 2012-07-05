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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 08:23 BJT

〔日本股市〕盘初小跌,关注欧洲央行政策决定

路透东京7月5日电---日本股市日经指数周四盘初小幅下滑,股指近期涨势将其带到了75日移动均线形成的阻力位附近,同时在今日稍晚欧洲央行政策决定出炉前,投资者保持谨慎.

日经指数.N225盘初小跌0.2%,报9,088点,周三曾创两个月收盘高位;东证股价指数.TOPX亦跌0.2%至777.30点.(完)

--编译 侯向明;审校 程琳

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