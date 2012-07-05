〔中国政策〕稀土战略收储首次启动,预计按市价进行--报载

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京7月5日电---中国证券报周四报导,中国稀土战略收储工作已启动,国家财政资金将通过企业进行收储,这是中国首次启动国家稀土战略收储工作.
而因近期稀土价格明显回落,市场普遍猜测,此次收储价格应按市场价格进行.
报导称,此次收储原则为选择未来有重要应用但现在比较稀缺的产品,以及在市场价格低的时候进行一些战略性产品储备.
"从短期看,国家稀土收储工作能否对价格有直接影响,取决于收储规模和收储价格.从长期看,稀土价格能否稳定还取决于下游需求."报导援引兴业证券有色金属分析师罗人渊称.
工业和信息化部稀土办主任贾银松在近期召开的《稀土白皮书》新闻发布会后表示,目前中国已划定首批11个稀土国家规划矿区,编制完成稀土资源重点规划区专项规划.
去年5月,国务院发布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,要求建立稀土战略储备体系,将按照国家储备与企业(商业)储备、实物储备和资源(地)储备相结合的方式建立稀土战略储备.并计划在此基础上成立稀土交易平台,供企业进行公开交易[ID:nSB1581560].
中国以世界23%的稀土资源储量承担了世界90%以上的稀土供应.
路透曾于6月11日报导,中国正考虑对部分重要资源产品实行收储政策,包括铜、稀土、钨等,并考虑对部分稀有金属也将采取类似稀土管理办法.这是中国对资源产品管理的重要政策调整,将有利于稳定资源产品价格.[ID:nSB1601136](完)
--发稿 苏丹; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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