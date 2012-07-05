〔表格〕6月30日止当周外资在日本股市卖超500亿日圆

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京7月5日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周转为卖超日本股票.
外资上周卖超500亿日圆(6.2661亿美元)的日本股票,之前一周为买超类似规模.
外资买超3,776亿日圆日本债券,此前一周为卖超3,129亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
6月24-30日 -50.0 +377.6 +782.1
6月17-23日 +50.0r -312.9r +424.0
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
6月24-30日 +20.6 +1,340.7 -55.8
6月17-23日 +18.2 +869.4r -5.6r(完)
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--编译 石冠兰; 审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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