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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 08:41 BJT

〔表格〕6月30日止当周外资在日本股市卖超500亿日圆

路透东京7月5日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周转为卖超日本股票.

外资上周卖超500亿日圆(6.2661亿美元)的日本股票,之前一周为买超类似规模.

外资买超3,776亿日圆日本债券,此前一周为卖超3,129亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

6月24-30日 -50.0 +377.6 +782.1

6月17-23日 +50.0r -312.9r +424.0

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

6月24-30日 +20.6 +1,340.7 -55.8

6月17-23日 +18.2 +869.4r -5.6r(完)

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--编译 石冠兰; 审校 张涛

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