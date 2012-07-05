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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 08:47 BJT

〔全球金市〕金价持稳,欧洲央行降息预期抵消美元走强影响

路透新加坡7月5日电---金价周四持稳于每盎司1,615美元附近,欧洲央行降息预期抵消了美元走强的影响.

0020GMT时,现货金XAU=少有变动,报每盎司1,614.79美元.

美国8月期金GCQ2跌0.4%报每盎司1,615.60美元.

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