〔中国证券〕鼓励中小企业在上交所融资,提高直接融资比例--上交所

路透上海7月5日电---对中小微企业的支持在交易所领域蔓延.上海证券交易所总经理张育军近日指出,鼓励更多中小企业进入上交所融资,并提高其中直接融资的比例.

"上交所将既服务传统的大中型企业,也服务中小微企业,鼓励更多的中小企业进入上交所市场,"上海证券报周四援引张育军在民营企业公司治理暨中小微企业服务工程座谈会上的表态称,"服务中小微企业是上交所市场发展的重要内容."

他透露,上交所为此制定了"中小微企业服务工程纲要",表示将研究支持中小微企业直接融资举措,提高中小微企业直接融资比例.

近几年,在上交所上市的上市公司规模在不断降低,2009年公开发行的平均规模是5.2亿元人民币,2010年为2.8亿元,2011年为1亿左右.

已推出的中小企业私募债是上交所服务中小微企业的重要内容之一,张育军透露,当前备案总金额已达19.35亿元.

他表示,今后上交所最大任务是要推动上市公司进一步调整结构,提高上市公司质量,实现上市公司结构的多元化发展,鼓励中小企业、新兴企业、短缺产业、民生产业、文化创意产业、教育传媒产业、农业食品产业、现代服务业等企业到上交所上市.(完)