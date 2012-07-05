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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 08:44 BJT

〔韩国汇市〕韩圜兑美元小跌,因欧洲数据增强经济疑虑

路透首尔7月5日电---韩元兑美元KRW=周四盘初下滑,此前调查显示,欧洲最大经济体全体陷入或迈向衰退,增强了市场对今年全球经济状况的担忧. 韩元兑美元KRW=KFTC0025GMT时报1,136.5,周三此间收报1,135.8.

0025GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,136.5 1,135.8 日圆/韩元JPYKRW=R 14.2205/296 14.2378/494 韩国公债期货KTBc1* 104.79 104.79 韩国综合股价指数.KS11 1,873.00 1,874.45 -------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) (附注: 韩元即港台惯用的韩圜) --编译 程琳;审校 张明钧 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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