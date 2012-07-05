《汇市简讯》欧元/日圆小时图呈现多头旗形

《汇市简讯》欧元/美元再次下跌，焦点转向美联储和数据面
0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)
0016GMT * 小时图上的旗形型态显示上档突破临近 * 两度测试6月28日低点至6月29日高点之间的50%回档位,未取得突破 * 101.7上方的停止单预示1.02是小型目标 * 停损位应设在99.50/60下方 --编译 张涛;审校 徐文焰
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0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透上海/香港3月1日 - 中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。