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市场报道 | 2012年 7月 5日 星期四 09:01 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆小时图呈现多头旗形

0016GMT * 小时图上的旗形型态显示上档突破临近 * 两度测试6月28日低点至6月29日高点之间的50%回档位,未取得突破 * 101.7上方的停止单预示1.02是小型目标 * 停损位应设在99.50/60下方 --编译 张涛;审校 徐文焰

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