《中国报摘》--其他报纸重要消息7月5日

**上海证券报**

--上海市政府与宝钢集团就推进宝钢上海宝山地区钢铁产业结构调整签署协议.宝钢将在未来五年内,陆续调整和压缩上海地区的部分产能,预计调整任务完成后,上海地区将总量减少铁产能约580万吨、钢产能约660万吨,约占宝钢本部30%的钢铁产能.

--海运煤炭网最新报告显示,环渤海地区港口发热量5,500大卡市场动力煤综合平均价格报收676元人民币/吨,环比下降26元/吨.为连续第九周下降.在港口、电厂等各环节都"煤满为患"的情形之下,煤企再挖煤也无处可堆,由此形成被迫限产保价的局面.

**人民日报**

--科技部周三发布统计数据显示,1991年至2011年,国家高新区营业总收入年平均增长45%.2011年,国家高新区实现营业总收入133,425.1亿元,占全国的12.3%.

--国务院近日印发相关规划为节能环保产业提出了清晰的发展目标,力争到2015年,节能环保产业总产值达4.5万亿元,增加值占国内生产总值的比重为2%左右,节能环保产业产值年均增长15%以上,培育一批具有国际竞争力的节能环保大型企业集团.

--中国海关将在全国所有进出口口岸推开分类通关改革,同时启动通关作业无纸化改革试点,进一步缩短货物通关时间,提高口岸通关效率.

**21世纪经济报 道**

--国税总局日前发布《关于企业所得税核定征收有关问题的公告》,或将加重股权投资(PE)企业税收负担.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/赵红梅; 审校 林高丽