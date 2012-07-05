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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 09:09 BJT

《汇市简讯》菲律宾披索意外成为亚洲除日圆外其它货币中的佼佼者

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* 标准普尔调升菲律宾主权评级至BB+,展望稳定

* 现在与惠誉评级一致,但较穆迪的高一个级距

* 菲律宾披索在除日圆外其它亚洲货币中表现最佳,年内涨幅达5.0%,其次是坡元,涨3.0%

　* 法国兴业银行称,菲律宾从近期动荡中意外受益

* 资金流入势头不见消退,6月最后一天还创下纪录最高

* 法兴称,大量资金流入相对较小的股市造成扭曲

* 菲律宾股市昨日触及历史新高.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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