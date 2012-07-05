〔中国债市动态〕现券早盘收益率续小跌,月初机构配置需求提振买盘

路透上海7月5日电---中国银行间债市周四早盘收益率续小跌,集中体现在短端品种.月初,基金、券商理财等配置需求涌现,提振债市买盘.而央行逆回购操作为市场纾困,资金状况明显改善,亦形成推动作用.

滚动式逆回购操作后,交易员对短期能否调降存款准备金率表示怀疑.不过,上海一银行交易员认为,逆回购调整的只是短期资金分布,央行更多的是要保证货币基础供应量的平衡.如果新增外汇占款仍持续低靡,从长远考虑,降准的必要性依然在.

"到月头,很多资产配置的需求就出来了.市场资金面还是比较宽,"她表示.

中国人民银行今日在公开市场共进行450亿元人民币逆回购操作.本周累计净投放2,250亿元,较上周净投放1,980亿元放大.[CN/MMTCN]

该交易员并指出,6月上旬,现券收益率达到相对谷底,后因资金面扰动出现反弹.7月份,在央行资金微调背景下,收益率有望回调.不过,下半年走势并不乐观,机构对6月新增贷款预期比较高,信贷的增加将刺激实体经济的复苏,长期看债市有一定的压力.

三位消息人士周三向路透表示,铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元,这一水平较去年增五成.[ID:nSH0109473]

对此,分析人士表示,铁道部总会选择在市场利率比较低时发行长债,以降低融资成本.伴随供给量的增加,中长期看,超AAA信用债的收益率有上行压力.

北京时间11:44,剩余期限约0.43年的央票1101094最新双边报价收益率为CN1101094=CFXM为2.5600/2.5500%,上日尾盘报为2.6050/2.5901%;剩余期限约9.64年的国债120004最新双边报价收益率CN120004=CFXM为3.3150/3.2950%,上日尾盘报在3.3200/3.3120%.(完)