〔中国金融〕银监会拟将流动性风险监管指标中存贷比75%取消--报载

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京7月5日电---经济参考报周四报导,接近银监会人士称,流动性风险监管指标中将取消75%存贷比硬性规定,但是存贷比监管仍将作为银监会对商业银行日常考核的一项内容.
银监会主席尚福林日前表示,中国银行业新资本监管标准已正式发布,而与之配套的新流动性风险监管标准也将择期出台.
去年10月,银监会就《商业银行流动性风险管理办法(试行)》公开征求意见,意见中,流动性风险监管指标包括:流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例,其中要求"商业银行的存贷比应当不高于75%".
贷存比不能超过75%的硬性约束,令追求业务扩张的中国银行业陷入前所未有的"存款饥渴症".对此,分析人士普遍将其归咎于法定存款准备金率过高、理财产品旺销以及外汇占款减少等因素.[ID:nSB1548958]
经济学家滕泰表示,今年以来,银行业中长期贷款增长低迷,但所谓的信贷需求不足其实是个伪命题.事实上,20%的存款准备金率、央行额度管理窗口指导、银监会存贷比三道"紧箍咒"紧缩资金,金融抑制导致真正的金融资源不能发挥作用,因此,解除金融抑制非常必要.
此前,尚福林在2011年12月经济形势通报会上公布,截至2011年9月末,日均存贷比超标的商业银行共有64家.有机构测算,从今年的情况来看,如果未来热钱不再流入,外汇占款增速继续下降,2012年的增量存贷比则将达到85%,未来存贷比将不断上行,将导致存款的现金流不足以支持信贷的增长.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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