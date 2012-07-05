〔中国金融〕银监会拟将流动性风险监管指标中存贷比75%取消--报载

路透北京7月5日电---经济参考报周四报导,接近银监会人士称,流动性风险监管指标中将取消75%存贷比硬性规定,但是存贷比监管仍将作为银监会对商业银行日常考核的一项内容.

银监会主席尚福林日前表示,中国银行业新资本监管标准已正式发布,而与之配套的新流动性风险监管标准也将择期出台.

去年10月,银监会就《商业银行流动性风险管理办法(试行)》公开征求意见,意见中,流动性风险监管指标包括:流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例,其中要求"商业银行的存贷比应当不高于75%".

贷存比不能超过75%的硬性约束,令追求业务扩张的中国银行业陷入前所未有的"存款饥渴症".对此,分析人士普遍将其归咎于法定存款准备金率过高、理财产品旺销以及外汇占款减少等因素.[ID:nSB1548958]

经济学家滕泰表示,今年以来,银行业中长期贷款增长低迷,但所谓的信贷需求不足其实是个伪命题.事实上,20%的存款准备金率、央行额度管理窗口指导、银监会存贷比三道"紧箍咒"紧缩资金,金融抑制导致真正的金融资源不能发挥作用,因此,解除金融抑制非常必要.

此前,尚福林在2011年12月经济形势通报会上公布,截至2011年9月末,日均存贷比超标的商业银行共有64家.有机构测算,从今年的情况来看,如果未来热钱不再流入,外汇占款增速继续下降,2012年的增量存贷比则将达到85%,未来存贷比将不断上行,将导致存款的现金流不足以支持信贷的增长.(完)