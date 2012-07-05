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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 09:25 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌至87美元下方,因经济数据悲观且美元持坚

路透首尔7月5日电---美国原油期货周四跌至每桶87美元下方,因全球经济数据悲观预示需求疲弱,且外界对欧洲央行将降息的广泛预期导致美元持坚,这亦压制油价.

0101GMT,美国8月原油期货CLc1跌0.85美元,至每桶86.81美元,稍早曾跌逾1美元至86.50.

布兰特原油期货LCOc1跌0.01美元至99.76美元,昨日下跌0.91美元,结算价报每桶99.77美元.

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