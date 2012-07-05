《中国债券市场每日交易备忘》--7月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国韵升控股集团4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承 浙江富春江通信集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中信银行和民生银行主承 中国铝业( 601600.SS )20亿元一个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),民生银行和建行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国家开发银行200亿元七年期浮息金融债(三个月shibor基准)120227,基本利差0.16% 中国复合材料集团5亿元一年期短融041262028,票面利率4.27% 东方雨虹( 002271.SZ )1.5亿元一年期短融041269016,票面利率6.70% 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融041254036,票面利率3.95% ============================================================================== 三、缴款: 顺鑫农业集团8亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1280192,票面利率5.19% 山东高速( 600350.SS )15亿元五年期中票 北京热力集团10亿元三年期中票 北京热力集团10亿元一年期短融 大唐集团50亿元一年期短融 陕西华商传媒集团4亿元一年期短融 七匹狼( 002029.SZ )1亿元一年期短融 重庆力帆控股4亿元一年期短融 河北建投新能源2亿元一年期短融 华电集团60亿元九个月期超短融 中国铝业( 2600.HK )30亿元两个月期超短融 ============================================================================== 四、还本付息: 国开行150亿元一年期浮息(一年定存基准)金融债110239到期兑付,基本利差0.79% 华能集团20亿元10年期固息债058011付息,票面利率5.02% 国开行3亿美元七年期发行人选择权(5+2)浮息债(6M美元Libor基准)0602019付息,基本利差0.36% 嘉兴现代服务业发展投资集团18亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180127付息,票面利率6.80% 鹤壁经济建投10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180128付息,票面利率7.20% 诸暨城投15亿元七年期固息债1180129付息,票面利率6.92% 张家口通泰控股集团18亿元七年期固息债1180130付息,票面利率6.90% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --国务院常务会议周三听取了全国社会保障资金审计情况的汇报,显示2001年末18项社会 保障资金累计结余3.11万亿元,比2005年增长4.35倍.[ID:nSB1650080] --三位消息人士周三向路透表示,铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿 元,这一水平较去年增五成.约千亿元规模为发行人所获得的,突破限制的特批额度.[ID:nSH0109473] --深交所近日发布通知称,拟实施"统一国债回购与企业债回购品种"和"允许可转换公司债 券作为质押券进行回购交易"两项措施.[ID:nSB1650802] --国家统计局7/9公布6月工业品价格指数(PPI) (5月-1.4%) 6月居民消费价格指数(CPI) (5月3.0%) 中国海关7/10公布6月进出口贸易数据 (5月贸易顺差187亿美元) 国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会 公布1-6月固定资产投资 (1-5月20.1%) 6月社会消费品零售总额 (5月13.8%) 6月工业增加值 (5月9.6%) 6月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 曹巍浩/冉莹; 审校 李宏薇