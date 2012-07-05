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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 09:27 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国韵升控股集团4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承
  浙江富春江通信集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中信银行和民生银行主承
  中国铝业(601600.SS)20亿元一个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),民生银行和建行主承
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  二、新债上市:

  国家开发银行200亿元七年期浮息金融债(三个月shibor基准)120227,基本利差0.16%
  中国复合材料集团5亿元一年期短融041262028,票面利率4.27%
  东方雨虹(002271.SZ)1.5亿元一年期短融041269016,票面利率6.70%
  中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融041254036,票面利率3.95%
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  三、缴款:  

  顺鑫农业集团8亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1280192,票面利率5.19%
  山东高速(600350.SS)15亿元五年期中票
  北京热力集团10亿元三年期中票
  北京热力集团10亿元一年期短融
  大唐集团50亿元一年期短融
  陕西华商传媒集团4亿元一年期短融
  七匹狼(002029.SZ)1亿元一年期短融
  重庆力帆控股4亿元一年期短融
  河北建投新能源2亿元一年期短融
  华电集团60亿元九个月期超短融
  中国铝业(2600.HK)30亿元两个月期超短融
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  四、还本付息:

  国开行150亿元一年期浮息(一年定存基准)金融债110239到期兑付,基本利差0.79%
  华能集团20亿元10年期固息债058011付息,票面利率5.02%
  国开行3亿美元七年期发行人选择权(5+2)浮息债(6M美元Libor基准)0602019付息,基本利差0.36%
  嘉兴现代服务业发展投资集团18亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180127付息,票面利率6.80%
  鹤壁经济建投10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180128付息,票面利率7.20%
  诸暨城投15亿元七年期固息债1180129付息,票面利率6.92%
  张家口通泰控股集团18亿元七年期固息债1180130付息,票面利率6.90%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --国务院常务会议周三听取了全国社会保障资金审计情况的汇报,显示2001年末18项社会
保障资金累计结余3.11万亿元,比2005年增长4.35倍.[ID:nSB1650080]
  --三位消息人士周三向路透表示,铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿
元,这一水平较去年增五成.约千亿元规模为发行人所获得的,突破限制的特批额度.[ID:nSH0109473]
  --深交所近日发布通知称,拟实施"统一国债回购与企业债回购品种"和"允许可转换公司债
券作为质押券进行回购交易"两项措施.[ID:nSB1650802]

  --国家统计局7/9公布6月工业品价格指数(PPI)               (5月-1.4%)
                     6月居民消费价格指数(CPI)             (5月3.0%)
  
    中国海关7/10公布6月进出口贸易数据                     (5月贸易顺差187亿美元)

    国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会
                 公布1-6月固定资产投资                    (1-5月20.1%) 
                     6月社会消费品零售总额                (5月13.8%) 
                     6月工业增加值                        (5月9.6%) 
                     6月房地产投资和销售情况月度报告    

    国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              7/27公布1-6月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 曹巍浩/冉莹; 审校 李宏薇

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