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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 09:41 BJT

〔香港股市〕小幅高开,但在欧洲央行会议前交投预计清淡

路透香港7月5日电---香港股市周四小幅高开,受电信与能源权重股涨势提振,但在欧洲央行会议前交投预计清淡

恒生指数.HSI涨0.24%,恒生国企指数.HSCE开高0.13%.(完)

--编译 张涛;审校 郑茵

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