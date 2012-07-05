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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 09:38 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元在淡静交投中整固涨势

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* 亚太市场交投淡静,新西兰元在0.8030/44间横盘震荡

* 东京涌现新的买兴,提振新西兰元回升向盘中高位

* 100日移动均线切入位0.8014构成支撑,7月4日高位0.8065或成为盘中参数

* 交易员称目前为止客户兴致不大(完)

--编译 程琳;审校 龚芳

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