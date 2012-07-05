加拿大警方证实找到遇害者林俊头颅

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月4日电---警方周三称，周末在蒙特利尔一个公园发现的人头确属中国留学生林俊。加拿大色情片演员马尼奥塔（Luka Rocco Magnotta）涉嫌杀害并肢解林俊。
蒙特利尔警方发言人称，医检结果显示，人体残骸确系林俊的，并证实当地媒体报导说法，残骸部分是头颅。
林俊的手脚被寄往渥太华两个政党办公室和温哥华的学校，躯干在垃圾堆中被发现。他的头颅一直下落不明，直到警方周日根据线索在公园找到。
马尼奥塔上月初在德国被捕，已被引渡回加拿大。他对所有指控拒绝认罪。预计明年3月11日起，将对此案进行为期10天的初审。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)