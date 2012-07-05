巴勒斯坦将对阿拉法特进行开棺验尸

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷7月4日电（记者 Jeffrey Heller/Dan Williams）---巴勒斯坦当局周三同意将对阿拉法特进行开棺验尸，因其遗物中检出高剂量放射性元素钋，引发对其死因的怀疑。
为协助卡塔尔半岛电视台制作一部纪录片，瑞士一家机构对阿拉法特遗孀苏哈提供的阿拉法特衣物进行检测，结果发现钋-210含量高到“让人吃惊”。但该机构称，阿拉法特医疗报告中描述的症状，与钋中毒不符。
“我希望世界知道阿拉法特被谋杀的真相。”现年48岁的苏哈对半岛电视台称。她没有明确指控任何一方，但称以色列和美国都将阿拉法特视作影响和平的障碍。
阿巴斯政府称将批准苏哈的请求，对阿拉法特进行开棺验尸，但没有给出具体时间。
阿巴斯发言人称，阿巴斯政府将充分配合针对阿拉法特死因的调查，并将为之扫除障碍。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)