下周或为中国央行调降存准窗口

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月4日电---中国人民银行承诺将微调政策支撑经济，国有媒体亦呼吁迅速修复流动性紧张的局面，这意味着人行即将再次下调存款准备金率。
交易员称，人行可能最早下周就会下调存准50个基点，这意味着基础货币供应将扩大约4,300亿元人民币，货币市场利率则预计下跌100个基点左右。目前中国大型金融机构存款准备金率为20%，接近历史高位。
一家中国大型国有银行的资深交易员称：“人行看来是在等待合适时机下调存准，下周一系列经济数据将发布，是个不错的窗口。”
中国将于下周一公布居民消费价格指数，周二公布贸易数据，下周还将发布货币供应数据。
《中国证券报》周二社评称，银行资金面面临考验，下调存准时机已成熟。
因中国经济放缓，人行今年已分别于2月和5月下调存准，并于6月调降基准利率。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)