《全球主要央行动态》--7月5日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月28日-7月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员表示,正密切关注是否有因经济成长放缓而引发通缩风险的迹象,但对就业市场停滞不前对美国经济复苏的影响程度看法分歧.纽约联储总裁杜德利表示,他已稍微调降对未来数月的通胀预期.他表示,需要从美国就业市场寻求更多讯息,且观察欧债危机的进展,才能对美国经济的好坏有更加清晰的判断.圣路易斯联储总裁布拉德则表示,只凭就业增长保持疲态,不足以刺激美联储采取第三轮量化宽松政策.[ID:nST0470634]

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)准备在适当的时候撤走超宽松货币政策,以避免物价失控上涨.[ID:nSB1645756]

**欧洲**

杂志引述欧洲央行(ECB)委员克诺特称,欧洲央行并不打算重启公债购买计画."公债购买计画现在处于休眠,而且会继续如此,"他在杂志专访中表示.[ID:nSB1650098]

欧洲央行管委诺亚称,提议中的用于担保欧元区银行存款的基金需要有巨量的资金,并且要具备在成员国担保下从金融市场借款的能力.[ID:nSB1647386]

他并在接受法国世界报采访时表示,欧洲正处在关键的十字路口,货币联盟已经不足够,需迈向联邦体系,其中包括更紧密的财政预算联盟.[ID:nSB1638526]

欧洲央行管理委员会成员诺沃特尼称,当欧洲央行在更加一体化的欧元区银行体系中的角色确定后,不太可能成为所有欧元区银行的监管机构.[ID:nSB1645992]

欧洲央行执委科尔称,欧洲稳定机制(ESM)直接向银行注资将有助于打破银行和国家间的"恶性循环".[ID:nSB1639352]

欧洲央行执委亚斯穆森称必须尽快完成批准财政协定和ESM的进程.[ID:nSB1639252]

周四欧洲央行(ECB)向银行提供的隔夜贷款超过50亿欧元.此时,西班牙国内银行正承受新的融资压力,塞浦路斯国内银行则因该国政府债券不能再充当ECB贷款抵押品,而受到打击.[ID:nSB1638606]

**英国**

英国央行表示,在英国经济前景趋黯之时,该国银行业可以动用他们庞大的现金储备,以保证贷款资金能持续注入到受衰退冲击的经济之中.

英国央行总裁金恩表示,不确定性与信贷环境趋紧都是英国经济复苏面临的重要阻力,银行需暂时提高资本金水平,因面临"异常威胁".他并认为,单一的欧元区银行业监管机构并非欧债危机的解决之道.[ID:nSB1641626]

**日本**

日本央行总裁白川方明表示,欧债问题的发展仍是日本经济的最大风险,并警告称可能会威胁到日本金融体系.[ID:nSB1650838]

日本央行副总裁山口广秀表示,欧债问题造成的日圆大涨,可能损及日本企业获利和经济.[ID:nST0470882]

**其他**

中国人民银行称,继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性、前瞻性;综合运用多种货币政策工具,引导货币信贷平稳适度增长,保持合理的社会融资规模.[ID:nSB1641526]

澳洲央行决定维持利率在3.50%不变,央行表示,过去六个月的货币政策有了实质性的放宽,央行认为通胀预计将符合目标,且经济增长也接近趋势水准,不过就国际前景来看要较几个月前更加低迷,因此当前的货币政策立场仍适宜.[ID:nSB1646776]

瑞士央行副总裁丹亭表示,若出现严重危机,瑞士央行准备采取进一步措施,包括可能实施资本管制.[ID:nSB1637878]他并表示,央行对瑞郎设定汇率上限是管控经济的最佳策略.[ID:nSB1638204]

瑞典央行维持利率于1.50%不变,符合外界预期,但央行调降今年稍晚及2013年基础借贷成本的预估.[ID:nSB1649208]

波兰央行维持指标利率在4.75%不变,一如市场预期.[ID:nSB1650116]

越南央行宣布从7月1日起,将再融资利率从11%降至10%.央行声明中表示,贴现利率也将相应从9%降至8%.[ID:nSB1641634] (完)