印度将面向公众提供免费非专利药

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Henry Foy

路透孟买7月5日电---印度开始推行一项面向公众的免费药物供应政策，涉及资金规模54亿美元，并有望改变几亿人的生活。不过对专利药的禁令将使大型药企无缘于此。

从城市医院到乡间诊所，印度的公立医生将很快可以给所有病人开出免费的非专利药，这将极大降低患者的就医花销。去年印度公共健康支出仅为人均4.50美元。

该项政策最初在去年就已经通过，但并未对外公布。官员称，初步资金近几周才到位。

根据计划，医生在处方上开列的药品被限定在一个非专利药清单内，如果医生开出专利药品，将面临处罚。这令医药巨头企业处于不利地位。

"毫无疑问，这对身陷重围的医药行业来说是个巨大冲击。大药厂料将就此重新考虑新兴市场战略，并关注其他地区的类似规定。"毕马威合伙人Chris Stirling指出。

此举将改变印度医疗体系：尽管该国四成人口生活在贫困线以下，私人诊所的支出仍是公立医院的四倍，保健更是奢侈品。

印度政府称，未来五年内，印度12亿人口中的一半料将受益于这个计划。其他人可能继续前往这项政策未覆盖的私人医院和诊所就医。(完)