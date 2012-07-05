印度将面向公众提供免费非专利药

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Henry Foy
路透孟买7月5日电---印度开始推行一项面向公众的免费药物供应政策，涉及资金规模54亿美元，并有望改变几亿人的生活。不过对专利药的禁令将使大型药企无缘于此。
从城市医院到乡间诊所，印度的公立医生将很快可以给所有病人开出免费的非专利药，这将极大降低患者的就医花销。去年印度公共健康支出仅为人均4.50美元。
该项政策最初在去年就已经通过，但并未对外公布。官员称，初步资金近几周才到位。
根据计划，医生在处方上开列的药品被限定在一个非专利药清单内，如果医生开出专利药品，将面临处罚。这令医药巨头企业处于不利地位。
"毫无疑问，这对身陷重围的医药行业来说是个巨大冲击。大药厂料将就此重新考虑新兴市场战略，并关注其他地区的类似规定。"毕马威合伙人Chris Stirling指出。
此举将改变印度医疗体系：尽管该国四成人口生活在贫困线以下，私人诊所的支出仍是公立医院的四倍，保健更是奢侈品。
印度政府称，未来五年内，印度12亿人口中的一半料将受益于这个计划。其他人可能继续前往这项政策未覆盖的私人医院和诊所就医。(完)
--编译 李富强 发稿 王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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