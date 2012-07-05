《汇市简讯》香港金管局的离岸回购窗口令香港人民币交易商沮丧

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本周香港离岸人民币市场现金短缺,令香港金管局于6月15日新推出的人民币回购工具遭到交易商诟病.

人民币现金短缺的情况持续了将近一周,而借贷香港金管局七天期资金需要T+2的等候期,因此这个提案的代价颇为高昂.

此外,通常贷款利率是以较高的中国境内人民币利率(约4%)为基准,而海外拆借利率仅有2%,这加重了投资者的挫折感.

虽然香港金管局称,该工具已经由"不同背景的银行使用一段时间",但仍需采取进一步行动来确保市场运作顺畅.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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