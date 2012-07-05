《热点透视》如果当初巴克莱没压低Libor估值报价...

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 程琳

路透伦敦7月4日电---如果巴克莱(BARC.L)没有压低伦敦银行间拆放款利率(Libor)会怎样?低报利率肯定是降低了它在危机期间的脆弱程度.但如果当时诚实报价,会有什么代价?巴克莱还能从中东投资者那里得到资金,避免被国有化,并且保住老板们的奖金吗?没人清楚,但回顾这段历程,或许能得到一些启发.

2008年9月雷曼兄弟倒闭后,多数慧黠的市场参与者都意识到Libor没有准确反映借贷成本.英国政府当时亦心知肚明,并思考其他办法来监控英国银行业健康状况.因此,巴克莱在2008年秋季三个关键时刻压低Libor报价的决定,可能并没有影响历史进程.

然而,巴克莱当时显然也在担心,如果自己报上去的借款利率估值高于竞争对手报价,会显得格格不入.英国政府看上去也问过这方面的问题,暗示该问题可能已引起政府关切.此外,当时很有理由紧张.整个金融世界都陷入混乱,巴克莱自己还在抢购雷曼兄弟遗留的部分资产.

在雷曼兄弟倒闭前,巴克莱原本曾试图整个收购这家投行,被英国金融服务监管局(FSA)明智的阻止了.但巴克莱还是在雷曼兄弟破产后廉价收购了它的美国业务,于9月17日宣布这项交易.

根据FSA对这起利率操纵丑闻的调查报告,9月18日,负责提交Libor估值的一名巴克莱员工告诉他的主管,他打算报一个月期美元Libor估值为4.75%.沟通意见后,该员工将报价降到4.5%.这仍比次高的报价高50个基点.如果巴克莱当时报出更高的利率,还能做成雷曼这笔交易吗?

几周后,包括苏格兰皇家银行(RBS.L)和莱斯银行集团(LLOY.L)在内的几家大银行被趸售(批发)货币市场拒之门外,并以高得吓人的利率借入流动资金.英国政府当即断定需要向它们注资,使其部分国有化.最终决定是在10月11-12日这个周末做出的.巴克莱不顾一切的躲避国有化命运.它的高层既担心被政府插手的危险,又可能担心政界会限制他们的丰厚奖金.最终,巴克莱说服政府允许其自行筹集资本.

就在这个关键周末三天前的10月8日,上报Libor估值的巴克莱员工之一在电话中称,一名主管要求他报出比上一日更低的利率,"以传递出我们没有陷入困境的信息".随后,巴克莱报上去的利率仍是最高的,但这次是与另一家并列最高.假使当时巴克莱报价还是高到无人可比,政府让其避免国有化的意愿是否会受到影响?

随后巴克莱找到了投资者,多数来自卡塔尔和阿布扎比.他们准备提供73亿英镑资金.这项交易于10月31日宣布.这是在如今臭名昭着的那通Bob Diamond/塔克电话两天后的事了.Diamond时任巴克莱总裁,塔克时任英国央行市场部执行董事.

这通电话到底涉及什么内容并不清楚.但此后,时任巴克莱资本总裁的Jerry del Missier下达指令,降低该行的Libor报价.如果巴克莱上报的Libor估值进一步远离中价,那些中东投资者还会愿意掏钱出来吗?若是如此,英国政府会被迫出来填补这个缺口吗?

这些问题或许没有明确的答案.但确实应当有人来问这些问题,无论是议员、监管者还是法官.(完)