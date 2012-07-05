叙利亚反对派分歧成外界袖手旁观藉口

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗7月4日电---本周在开罗举行的叙利亚反对派会议上各方大打出手，凸显反对派之间的分歧，也成为对干预持谨慎态度国家袖手旁观的藉口。
此次会议由阿盟主办，从一开始就没有团结的迹象，约200名与会者在关于后阿萨德时代叙利亚的格局上讨价还价。这些人来自不同的叙利亚反对派组织，包括伊斯兰主义者和世俗主义者，有些是活动人士，大多数在流亡。
“这些分歧将玷污反对派的形象，摧毁反抗斗士的意志，”27岁的活动人士Gawad al-Khatib表示。
西方国家政府不愿支持四分五裂的叙利亚反对派，而这些分歧也给阿萨德的观点提供了支持：替代他统治的唯一方式是混乱。
“对于莫斯科方面来说，这印证了他们的观点：没人能替代阿萨德，”英国皇家国际事务研究所（Chatham House）的Nadim Shehadi表示。
他还指出，奥巴马政府从伊拉克撤军后，同样希望避免陷入新的冲突。“面对现实吧。美国什么都不想做。反对派的不团结正好提供了不作为的好藉口。”（完）
--编译：李富强 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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