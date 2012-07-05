〔中国汇市〕人民币早盘小跌但未脱震荡格局,市场关注欧洲央行决定

* 人民币即期早盘小幅走跌

* 隔夜欧元于一周低点附近徘徊,中间价低开

* 关注欧洲央行会议结果

路透北京7月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘小幅走跌.隔夜欧元于一周低点附近徘徊,带动今日中间价低开,人民币即期汇价顺势略有走弱,但整体仍未摆脱近期窄幅震荡的格局.

交易员表示,若欧元央行再次降息预期"靴子落地",以及即将出炉的美国就业数据优于预期,或均将支撑美元短期走坚.

"今天整体波幅还是比较窄,比较平静,昨天晚上欧元有一定的回调,所以今天早晨美元兑人民币有一点点反应出来."恒生银行(中国)有限公司交易主管卢敏强称,市场中结汇与购汇力量均衡.

北京时间11:52,人民币兑美元即期报6.3531元,上日收报6.3477元.人民币兑美元周四中间价CNY=PBOC为6.3193元,上日为6.3121元.

东京汇市,欧元周四陷于一周低点附近,在美国假期之后及欧洲央行政策会议前,交投迟滞;市场广泛预期欧洲央行今日稍后将降息.[FRX/CN]

卢敏强表示,如果降息兑现,将令欧元承压,而今天晚间公布的美国一周初请失业金人数若好于预期,也会对美元起到支撑.虽然近两日国内市场未见明显购汇盘,但未来若美元买盘旺盛,中国央行可能再次出手干预,人民币即期汇价在6.36元附近或现支撑.

欧洲央行周四将举行货币政策会议.通胀稳定,大批糟糕的经济数据,连欧元区经济成长的动力引擎德国也出现疲弱迹象,这些都给欧洲央行提供了理由,应以降息0.25个百分点来呼应欧盟峰会达成的协议.[ID:nSB1649558]

离岸市场上,北京时间11:54,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3530/35元,上日尾盘报6.3465元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4010/60,上日尾盘为6.4005元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曹巍浩/曾祥进

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