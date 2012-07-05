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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 12:17 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元触及联合支撑位

0332 GMT * 对于艾略特波浪理论追随者,脱离近期1.0318高点可望走A-C浪跌至1.0244 * 四小时图的21EMA以及从6月28日低点反弹走势的23.6%回档位汇成支撑位 * 预计澳元在伦敦市场开盘前会守住该水准 * 对于那些预计澳元会再度上探1.03的短线客而言,当前是做多的好价位 --编译 田建华; 审校 郑茵

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