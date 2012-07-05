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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 12:23 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下跌,受欧元/日圆等交叉盘拖累

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* 美元/日圆重新跌向79.80/85区域,受交叉盘疲弱拖累

* 欧元/日圆跌至100.00下方,低见99.95;澳元/日圆跌破82.00,低见81.75

* 美元/日圆下滑至79.79,在79.50-60下方仍挂有买单(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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