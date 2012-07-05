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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 12:16 BJT

〔中国新债〕国开行下周二将发至多200亿元Shibor基准浮息债,期限五年

路透北京7月5日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(10日)招标发行总量不超过200亿元人民币的五年期浮动利率金融债(三个月Shibor基准).

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第33期金融债.具体条款如下:

第三十三期

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招标量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/浮息

利率基准 三个月Shibor五日均值

招标时间 7月10日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 7月16日

分销期 7月11日-7月16日

上市日 7月20日

基本承销额 有

付息频率 按季付息

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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