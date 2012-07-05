〔中国货币市场〕隔夜回购利率小跌七天上涨,二者点差扩至近年初高点

路透上海7月5日电---中国银行间资金市场周四流动性总体宽松,安然度过月初准备金补缴考验,因央行公开市场逆回购持续支持.不过回购利率CNREPO=CFXS方面,隔夜和七天期加权利率走势继续分化,前者小跌而后者涨约15基点(bp),二者点差达140bp,接近年初高点.

交易员称,目前市场短期资金供给较多,因此隔夜利率呈现低位很正常.至于七天期的涨势,他们认为可能是机构担心下周逆回购陆续到期,以及部分大型银行托市有关.后者走势,关键要看本周末是否会有降准等政策出台.

继周二进行了总额1,430亿元的逆回购操作后,央行公开市场今日又进行了450亿元的逆回购操作,其中七天50亿元,14天400亿元,中标利率分别为3.80%和4.00%,较周二同品种各下降15bp和10bp,亦低于二级市场.

华南一银行交易员称,目前市场资金供给充裕,相比而言需求并不强劲,因此七天回购利率持坚,令人略感意外.

"这可能和之前的(逆回购)滚动操作有关,也可能是大行之前逆回购成本在那,不愿意让它(七天回购)降."该交易员指出.

按一天CN1DRP=CFXS和七天CN7DRP=CFXS回购最新加权利率计算,二者点差为140bp,接近1月下旬150bp左右的高位.同时,二级市场现券短端收益率和利率互换早盘有所下行,也显示出机构对未来资金面有较强的宽松预期.

"我觉得七天(回购利率)还是能跌的,就等着降准了."上海一银行交易员认为.

另外,对近日巴克莱操纵LIBOR利率一事,交易员表示,境内市场与此类似的shibor(上海银行间同业拆放利率)目前运行较为平稳,与银行间资金市场利率有紧密的连动性.主要反映了各机构对银行间市场流动性的判断,与境外的关联度非常有限.

shibor"从一开始就是跟着(货币市场利率)来的,总之有个基准利率是好的,可以给票据、同业存放使用,其他如发债,都是要求的."交易员指出.

巴克莱(BARC.L)上周遭美国及英国当局罚款4.53亿美元,因提交不准确的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)报价.随后该公司董事长和执行长先后宣布辞职.

Shibor是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率,目前公布的品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年.目前报价银行团由16家商业银行组成.

全国银行间同业拆借中心受权Shibor的报价计算和信息发布.每个交易日根据各报价行的报价,剔除最高、最低各2家报价,对其余报价进行算术平均计算后,得出每一期限品种的Shibor,并于11:30对外发布.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6138 2.6328 -1.90 3,767.18

七天CN7DRP=CFXS 4.0178 3.8655 +15.23 505.61

14天CN14DRP=CFXS 4.3349 4.3824 -4.75 73.28

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6252 2.6485 -2.33 1,411.90

七天CHICNY7D=CFXS 4.0157 3.9426 +7.31 112.95

==============================================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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