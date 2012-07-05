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货币新闻 | 2012年 7月 5日 星期四 18:13 BJT

〔表格〕德国5月工业订单较前月增长0.6%,优于预估

路透柏林7月5日电---德国经济部周四公布的数据显示,德国5月工业订单较前月增长0.6%,路透预估为持平.德国4月工业订单上修至较前月下滑1.4%,初值为下滑1.9%.

以下为详细数据(经季节调整):

12年5月 12年4月

较前月(%) +0.6 -1.4

指数(2005年为基期) 111.7 111.0 (完)

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--编译 田建华;审校 吴云凌

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