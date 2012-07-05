〔表格〕德国5月工业订单较前月增长0.6%,优于预估

中国企业：共享单车初创企业Ofo完成新一轮4.5亿美元融资
路透上海/香港3月1日 - 中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。
路透柏林7月5日电---德国经济部周四公布的数据显示,德国5月工业订单较前月增长0.6%,路透预估为持平.德国4月工业订单上修至较前月下滑1.4%,初值为下滑1.9%.
以下为详细数据(经季节调整):
12年5月 12年4月
较前月(%) +0.6 -1.4
指数(2005年为基期) 111.7 111.0 (完)
浏览德国数据相关新闻,请点选[ECI-DE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 田建华;审校 吴云凌
路透上海/香港3月1日 - 中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。
路透3月1日 - 金价周三下跌，因美元上涨。之前美国联邦储备理事 会(美联储，FED)官员发表讲话提升了对3月加息的预期，与此同时，备受 期待的美国总统特朗普演讲则未公布基建支出和税改计划的细节。
彭博援引未具名知情人士报导，国家规划部门和环境保护部2月下达指令，要求四个主要城市的钢铁厂商减产一半，其中包括河北省最大钢铁城市唐山。