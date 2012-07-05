《中国数据观测》6月新增贷款料突破9,000亿元,M2预计同比增长13.5%

* 公布内容: 中国6月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间,最晚7月15日

--调查结果:

6月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比 13.5 13.2-13.8 13.2 15.9 20

新增人民币贷款(亿元) 9,100 6,800-10,000 7,932 6,339 21

人民币贷款余额同比 16.0 15.6-16.2 15.7 16.9 13

外汇储备(万亿美元) 3.39 3.27-3.425 *3.305 2.4543 5

(注: *外汇储备为2012年3月末数值)

--数据要点:

接受路透调查的约20家机构预测中值显示,随着政府投资审批力度加大等"稳增长"措施逐步落实,中国6月新增人民币贷款有望在上月基础上大幅增加,至逾9,000亿元人民币.

广义货币供应量(M2)预计同比增长13.5%,增幅略高于上月,但低于去年同期水平.若果真如此,还是连续第六个月低于政府设定的2012年M2增速目标14%.

"我们认为6月呈现通胀加速下行,经济底部徘徊的格局.在外围不景气,内需增长乏力的背景下,预计政策力度以及原有政策的实施力度会进一步加大."申银万国研报称.

针对此前媒体报出6月四大国有银行新增人民币贷款大幅减至约1,880亿元,分析人士多称,认为6月新增贷款偏低的市场观点有些悲观.高华证券在报告中指出,从对实体经济提供充足流动性的角度来看,国内媒体报导的7,000亿元预期贷款明显偏紧,而保证对实体经济供应充足的流动性,是包括总理在内的决策高层最近的关注重点之一.

兴业银行首席经济学家鲁政委亦认为,由于5月初宏观当局已要求"将稳增长放在更加重要的位置",老项目重新开工,新项目加快上马,预计固定资产投资会开始企稳,6月份信贷也可能在上月接近8,000亿的状态下再度上冲到9,500亿左右,信贷和货币增速已然再度加快.

6月新增人民币贷款提速,加之外汇占款亦有望延续5月继续为正,以及中央财政资金下拨加快,M2同比增速有望继续小幅反弹.

此外,调查显示,6月末外汇储备预计较一季度末有所增加,至3.39万亿美元附近.外汇储备仍比较充裕.

今年以来中国在汇率改革及人民币国际化方面动作频频,包括将人民币兑美元波幅扩大至1%;开通人民币与日圆直接交易等.同时近日宣布,拟将在深圳前海推动人民币项目可兑换的试验,这是中国首次迈出资本项目可兑换的步伐.中国国家外汇管理局则在上月重申,中国今年国际收支将保持顺差,但会大幅减少;并指出,今年可能面临跨境资本流动反复波动的风险.[ID:nSB1582410]

--市场影响:

市场密切关注关于中国经济走势的信号,信贷等"远期数据"能否企稳,成为市场判断当前经济是否已探底回升的重要线索.

若6月信贷数据优于预期,较上月大幅跳升,将证实货币政策放松开始显现效果,并将刺激经济未来回暖.这对持续震荡下跌的中国股市.SSEC而言,无疑是一大利好,而对中国经济敏感的大宗商品市场,亦会受到激励.

但若6月信贷数据远逊于预期,尤其是中长期贷款依然表现不佳,将加深对中国实体经济疲软、需求不足的担忧,进而对股市和高风险资产施压,但债市将受到支撑.

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以下为本次路透调查结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款余额 外汇储备

(同比%) (10亿元人民币) (同比%) (万亿美元)

澳新银行 ~ 1,000 ~ ~

交通银行 13.5 1,000 16.2 ~

美银美林 13.6 950.0 16.1 ~

Capital Economics13.4 900.0 ~ 3.27

建银国际 13.8 1,000 ~ ~

建设银行 13.8 750.0 15.7 ~

中金公司 13.3 900.0 ~ ~

中信证券 13.6 1,000 ~ ~

高盛 13.8 900.0 16.1 ~

国开证券 13.4 900.0 16.0 ~

华宝信托 13.4 900.0 16.0 3.425

兴业银行 13.5 950.0 16.1 ~

ING金融市场 13.5 825.0 ~ 3.390

瑞穗证券 13.8 1,000 ~ ~

北京领先国际

金融资讯 13.5 930.0 16.0 ~

国海证券 13.3 900.0 16.1 ~

上海证券 13.2 680.0 15.6 ~

申银万国证券 13.2 950.0 16.1 ~

法兴银行 13.8 1,000 ~ ~

瑞银 13.3 820.0 15.8 3.310

浙商证券 13.5 910.0 15.9 3.400

注:~表示数据未提供.(完)