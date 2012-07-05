《汇市简讯》欧元/美元对欧洲央行会议可能做出的反应

0314GMT * 今日稍晚的欧洲央行会议将是本周影响欧元的重要事件 * 市场预计欧洲央行再融资利率会调降25基点至1.0% * 许多人认为关键将是欧洲央行对存款利率的决定,目前该利率为0.25% * 一些人预计欧洲央行还会有更强的举措,例如推出第三轮长期再融资操作,重启证券市场计划(SMP) * 市场普遍认为,欧洲央行采取的行动越大,就越有利于欧元和风险偏好 * 如果欧洲央行仅把再融资利率调降25个基点,或按兵不动,或有损欧元 * 多数人认同如果没有大胆行动,将利空高风险货币和利差交易.(完) --编译 程琳;审校 吴云凌 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=