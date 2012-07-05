〔东京美债〕10年期公债价格微升,关注美国就业数据

路透东京7月5日电---美国10年期公债在周四亚洲时段微升,但节后交投淡静,因市场等候欧洲央行(ECB)政策会议结果以及本周稍晚极重要的美国就业数据出炉.

10年期公债收益率已在1.56-1.73%的区间内徘徊约一个月时间,一些分析师认为,由于市场对全球经济体质感到不安,若通胀预期下滑,该券种收益率或将走低.