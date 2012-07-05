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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 12:49 BJT

《企业看点》--7月5日财务活动报导摘要

路透班加罗尔7月5日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报周四报导,阿联酋航空公司Etihad Airways不愿出售所持爱尔兰航空集团(Aer Lingus Group)AERL.I的2%股份,后者面临Ryanair Holdings(RYA.I)的收购要约.[ID:nL6E8I4BZH]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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