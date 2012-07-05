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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 12:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆技术面看涨

0425GMT

* 从6月初低点开始上升,并触及一系列越来越高的低点

* 最近维持在关键水准79.7上方,增加了看涨理由

* 四小时图上显现反转头肩型态,已测试过颈线

* 该型态目标位约在81.7

* 止损位可能在79.5左右,风险回报可观

* 如果在近期偏空的四小时蜡烛图上突破高位,将确认看涨.(完)

--编译 程琳; 审校 白云

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