〔亚洲金融〕澳洲国库部长斯万表示将推动澳元-人民币交易

路透堪培拉7月5日电---澳洲国库部长斯万将利用下周造访中国和香港的机会推动人民币进一步自由化,并寻求强化澳元-人民币交易市场.

斯万称,他将共同主持在香港举办的人民币国际化论坛.该论坛旨在深化人民币市场.

斯万周四表示,"人民币国际化明显符合澳洲企业及澳洲经济的利益,这就是为什么我们一直致力于促进及深化人民币-澳元交易市场的原因."

澳洲希望成为日本和美国之后第三个允许直接将资本账户转换为人民币的国家.但包括英国和新加坡等国亦在寻求推进人民币交易.

目前,希望投资人民币资本的澳洲人必须首先将所持资金转换为美元或日圆,这使得成本和复杂度加大.希望投资澳元资本的中国公司也必须首先通过第三种货币来进行,但中澳企业之间的常规贸易债务可通过人民币结算,尽管有此机会的企业并不多见.

中国是澳洲最大贸易伙伴国,也是矿产及油气资源的消费大国,2011年双边贸易额达1,137亿澳元(1,200亿美元),其中澳洲出口额为715亿澳元.

澳洲央行3月宣布,与中国人民银行签署双边货币互换协议.该协议允许互换规模最高达300亿澳元(2,000亿元人民币)的货币.[ID:nSB1448592]

中国当局于去年11月允许澳元和人民币在中国银行间市场兑换.(完)