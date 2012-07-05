〔新西兰元汇率〕新西兰总理约翰基称0.80美元的汇率略微偏高

路透悉尼7月5日电---新西兰总理约翰基周四表示,新西兰元兑美元NZD=汇价仍"略微偏高",但政府对于拉低汇率基本无能为力.新西兰元目前处在0.8000左右.

"我长时间以来一直认为,0.80美元的汇价有一点高,但是,政府除了以稳健财政政策来减轻利率压力之外,对拉低汇率无能为力."约翰基在一场商务午宴后告诉记者.

新西兰元兑美元AUD=今年以来上涨了近3%,澳元则为持平.

约翰基称,将政府所拥有资产部分私有化的计划仍在正轨上,虽然新西兰元高企且全球经济存在不确定性,这项计划"不太可能"会推延.

新西兰计划出售在三家电力公司及煤矿商Solid Energy所持的少数股份,并拟将所持Air New Zealand(AIR.NZ)的多数股份进行减持.(完)