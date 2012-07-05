〔新西兰元汇率〕新西兰总理约翰基称0.80美元的汇率略微偏高

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透悉尼7月5日电---新西兰总理约翰基周四表示,新西兰元兑美元NZD=汇价仍"略微偏高",但政府对于拉低汇率基本无能为力.新西兰元目前处在0.8000左右.
"我长时间以来一直认为,0.80美元的汇价有一点高,但是,政府除了以稳健财政政策来减轻利率压力之外,对拉低汇率无能为力."约翰基在一场商务午宴后告诉记者.
新西兰元兑美元AUD=今年以来上涨了近3%,澳元则为持平.
约翰基称,将政府所拥有资产部分私有化的计划仍在正轨上,虽然新西兰元高企且全球经济存在不确定性,这项计划"不太可能"会推延.
新西兰计划出售在三家电力公司及煤矿商Solid Energy所持的少数股份,并拟将所持Air New Zealand(AIR.NZ)的多数股份进行减持.(完)
--编译 隋芬;审校 张若琪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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