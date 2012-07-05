《汇市简讯》投资者在欧洲央行会议前买回欧元

1338 GMT * 欧元兑美元起初下跌,传言稍早1.2500以下有停止单 * 从1.2513起反弹,缺乏后续走势,欧元兑日圆有定盘需求 * 据传北美资产管理人在1.2500之前有买兴 * 欧元兑澳元空头回补资金流亦被注意,据传对冲基金曾介入 * 欧元兑美元卖单在1.2570附近,1.2600附近还有更多卖盘 * 欧元兑日圆在定盘后下跌,日本市场人士卖出.(完) --编译 隋芬;审校 龚芳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=