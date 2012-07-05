《汇市简讯》投资者在欧洲央行会议前买回欧元

背景资料：预测机构对今年中国住宅市场走势及政策看法汇总
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
1338 GMT * 欧元兑美元起初下跌,传言稍早1.2500以下有停止单 * 从1.2513起反弹,缺乏后续走势,欧元兑日圆有定盘需求 * 据传北美资产管理人在1.2500之前有买兴 * 欧元兑澳元空头回补资金流亦被注意,据传对冲基金曾介入 * 欧元兑美元卖单在1.2570附近,1.2600附近还有更多卖盘 * 欧元兑日圆在定盘后下跌,日本市场人士卖出.(完) --编译 隋芬;审校 龚芳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。