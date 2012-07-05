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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 14:17 BJT

〔日本股市〕日经指数收低,欧洲央行会议前涨势熄火

路透东京7月5日电---日股日经指数周四小幅收低,从两个月高位回落,此前由经济刺激计划憧憬引发的涨势退潮.

市场整体基调仍偏谨慎,欧洲央行(ECB)稍晚将公布利率决策.

日经指数.N225收低0.3%,报9,079.80点.东证股价指数.TOPX亦跌0.3%至776.37点.(完)

--编译 隋芬;审校 吴云凌

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